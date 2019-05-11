Приложение от Nike, которое измеряет размер ноги и подбирает удобную обувь

Новости технологии: Компания Nike решила упростить жизнь ненавистникам шопинга и выпустила приложение Nike Fit, которое поможет подобрать идеальную пару обуви.

Разработкой приложения занимался израильский стартап Invertex, который специализируется на производстве ортопедических стелек на заказ.

В течение нескольких секунд система с помощью дополненной реальности не только определяет размер ноги, но и подбирает обувь с учетом анатомических особенностей стопы. Такие кроссовки будут и подходить по размеру, и станут удобными и комфортными именно для вас.

Полученные результаты можно сохранить в приложении и использовать для покупки следующей пары. Также можно оставить параметры других членов семьи, чтобы потом самостоятельно купить обувь ребенку или мужу.

Приложением смогут пользоваться и продавцы. В результате они сэкономят время на подборе необходимого размера.

Просто наведите камеру смартфона на свои ноги и подождите несколько секунд. Nike Fit отсканирует стопы, подберет идеальную обувь и предложит варианты из фирменных магазинов. Причем расчеты проводятся с точностью до миллиметра.

Приложение планируют запустить в июле этого года. Сначала в США, потом оно заработает в некоторых странах Европы (Великобритании, Франции, Германии, Голландии, Италии и Испании).