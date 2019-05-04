Модная новинка от Nike: кроссовки в стиле сериала "Друзья"

Новости шоу бизнеса: Компания Nike подготовила для всех фанатов культового сериала настоящий сюрприз.

Популярный спортивный бренд Nike приготовил большой сюрприз для своих поклонников: в продажу вскоре поступят кроссовки, сделанные в стиле сериала "Друзья". В сети уже появились первые фото модной новинки.

Как говорится на официальном сайте Nike, модель обуви в стиле "Друзей" получила название Kyrie 5. Это трибьют любимому сериалу от баскетболиста "Бостон Селтикс" Кайра Ирвинга, который является послом бренда.

Автор дизайна добавил к обычным кроссовкам цвета с логотипа культовой киноленты "Друзья". Желтый, красный и голубой цвета придали особого вида спортивной обуви.

По предварительным данным, Kyrie 5 поступит 16 мая. Вероятно, стоимость обуви составит 130 долларов.

Как известно, сериал "Друзья" получил большую популярность в девяностых. Однако до сих пор киноманы с удовольствием пересматривают смешные эпизоды про Джои, Чендлера, Росса, Рейчел, Монику и Фибби.