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Модная новинка от Nike: кроссовки в стиле сериала "Друзья"

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Модная новинка от Nike: кроссовки в стиле сериала "Друзья"
14:34 Сб, 4 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Компания Nike подготовила для всех фанатов культового сериала настоящий сюрприз.

Популярный спортивный бренд Nike приготовил большой сюрприз для своих поклонников: в продажу вскоре поступят кроссовки, сделанные в стиле сериала "Друзья". В сети уже появились первые фото модной новинки.

Как говорится на официальном сайте Nike, модель обуви в стиле "Друзей" получила название Kyrie 5. Это трибьют любимому сериалу от баскетболиста "Бостон Селтикс" Кайра Ирвинга, который является послом бренда.

Автор дизайна добавил к обычным кроссовкам цвета с логотипа культовой киноленты "Друзья". Желтый, красный и голубой цвета придали особого вида спортивной обуви.

По предварительным данным, Kyrie 5 поступит 16 мая. Вероятно, стоимость обуви составит 130 долларов.

Nike потеряла полтора миллиарда долларов из-за одного бракованного кроссовка

Как известно, сериал "Друзья" получил большую популярность в девяностых. Однако до сих пор киноманы с удовольствием пересматривают смешные эпизоды про Джои, Чендлера, Росса, Рейчел, Монику и Фибби.

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Мода, Кроссовки, Nike, Компания Nike.
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