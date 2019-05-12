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В Google впервые рассказали об экспериментальной ОС Fuchsia

В Google впервые рассказали об экспериментальной ОС Fuchsia
17:41 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: На конференции Google I/O 2019 глава направления Android и Chrome OS Хироши Локхаймер впервые рассказал о работе над операционной системой Fuchsia.

Слухи о том, что Google работает над новой операционной системой, время от времени появлялись в сети, но сама компания все то время хранила молчание.

Известно лишь, что это проект с открытым исходным кодом, и в отличие от Android, который работает на ядре Linux, Fuchsia работает на ядре собственного производства - Zircon.

Хироши Локхаймер заявил, что это экспериментальная ОС, которая ни в коем случае не разрабатывается для замены Android и Chrome OS. Просто она призвана работать с разными форм-факторами и устройствами.

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"Мы знаем, что многие волнуются, что это будет новый Chrome OS или Android, но Fuchsia не об этом. Цель экспериментальной Fuchsia - работа с разными форм-факторами, гаджетами «умного дома», носимой электроникой и, возможно, устройствами дополненной и виртуальной реальности. На данный момент Android хорошо работает на мобильниках, приложения работают и на устройствах с Chrome OS. А Fuchsia может быть оптимизирована для других форм-факторов", - подчеркнул представитель Google.

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Google, ОС, Операционная система, ОС Fuchsia.
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