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Китайский производитель Oppo готовит новый флагман

Китайский производитель Oppo готовит новый флагман
17:03 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Oppo недавно представила флагманскую линейку смартфонов Reno, но на этом производитель останавливаться не собирается.

Вице-президент компании Шен Йирен Брайан (Shen Yiren Brian) написал пост в социальной сети Weibo.

Он сообщил, что новинку представят в конце первой половины 2019 года. То есть, анонс смартфона состоится в июне. Учитывая, что производитель закрыл флагманскую серию R, можно предположить, что речь идёт о преемнике прошлогоднего Oppo Find X.

По слухам, новинка лишится выезжающей конструкции. Вместо этого, аппарат получит безрамочный дисплей с отверстием для фронтальной камеры, как у Galaxy S10.

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Его также, с большей долей вероятности, оснастят 7-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 855, быстрой зарядкой SuperVOOC, модемом 5G и основной камерой с 10-кратным гибридным зумом.

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Гаджеты, Смартфоны, Oppo, Флагманы.
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