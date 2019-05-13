Китайский производитель Oppo готовит новый флагман

Новости технологии: Компания Oppo недавно представила флагманскую линейку смартфонов Reno, но на этом производитель останавливаться не собирается.

Вице-президент компании Шен Йирен Брайан (Shen Yiren Brian) написал пост в социальной сети Weibo.

Он сообщил, что новинку представят в конце первой половины 2019 года. То есть, анонс смартфона состоится в июне. Учитывая, что производитель закрыл флагманскую серию R, можно предположить, что речь идёт о преемнике прошлогоднего Oppo Find X.

По слухам, новинка лишится выезжающей конструкции. Вместо этого, аппарат получит безрамочный дисплей с отверстием для фронтальной камеры, как у Galaxy S10.

Его также, с большей долей вероятности, оснастят 7-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 855, быстрой зарядкой SuperVOOC, модемом 5G и основной камерой с 10-кратным гибридным зумом.