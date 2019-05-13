Игра Red Dead Redemption 2 для ПК уже в разработке

Новости технологии: После выхода сиквела начали появляться слухи, мол, Rockstar работает над версией для персональных компьютеров, и теперь появился очередной намек.

В резюме бывшего сотрудника Rockstar Toronto появилось упоминание (via Reddit) Red Dead Redemption 2 для PC. Нан Ма проработал в студии шесть лет в роли программиста физики. За это время он участвовал в разработке GTA 5 для восьмого и девятого поколений консолей, а также Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4, Xbox One и (барабанная дробь) PC.

Не похоже, что Нан опечатался, ведь в графе с GTA 5 платформы указаны правильно в зависимости от поколения. К тому же, по неведомой причине, разработчик удалил упоминание Red Dead Redemption 2 из резюме, что также говорит о многом. Rockstar не разрешает сотрудникам рассказывать о не анонсированных проектах, над которыми они работали. К счастью, пользователь Reddit успел сделать скриншот страницы.

Подобная ситуация произошла с Майклом Бибином, художником из Rockstar India, который добавил в резюме GTA 6, а потом быстро удалил упоминание игры, когда СМИ обнаружили его страницу.

Отметим, что Нан ушел из Rockstar еще в 2016 году, за два года до релиза Red Dead Redemption 2. Возможно, что он работал в команде, которая занималась портированием игры на PC и ушел, когда выполнил обещанное по контракту. Все же это не первый намек на компьютерную версию вестерна: первое упоминание нашли в приложении-компаньоне, а потом в Сеть попало и видео с демонстрацией RDR 2 для PC.