Rage 2: первые оценки и тизер игры (Видео)

Новости технологии: Геймеры только завтра начнут изучать мир Rage 2, а журналисты уже успели наиграться в творение Avalanche и id Software, и поделились впечатлениями.

После первых обзор рейтинг Rage 2 на Metacritic остановился на отметке в 73 балла. Пока что самые высокие 80 баллов поставил автор IGN. Журналист отметил "энергичные" перестрелки в духе Doom, но отругал игру за мертвый мир, с которым Avalanche лажают уже во второй раз. Автор Game Spot поставил Rage 2 только 60 баллов, отметив "боевку" и систему прокачки способностей. Из минусов журналист обозначил сюжет, персонажей и побочные задания.

"Rage 2 не предлагает каких-либо интересных персонажей, окружения или активностей. Все сводится к сплошной стрельбе и крутому оружию, которые вытягивают игровой процесс", - заявляют в Gameinformer.

"С огромным миром и широким набором улучшений Rage 2 чувствуется как антидот для фанатов Far Cry, которые перенасытились стилем игры и хотят по-новому взглянуть RPG-шутеры с открытым миром", - говорят в IGN.

"Исключительная „боевка“ Rage 2 может конкурировать с величайшими представителями жанра, но разочаровывает, что игровой мир потерял свой потенциал", - пишет GameSpot.