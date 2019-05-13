Tamagotchi On: новинка с цветным экраном, подключением к смартфону и возможностью размножаться

Новости технологии: Компания Bandai продолжает с завидным упорством выпускать разные модели тамагочи, которые, правда, уже не пользуются таким успехом.

Последняя новинка получила название Tamagotchi On.

Главная задача, как и 20 лет назад, - кормить, растить своего виртуального питомца и не дать ему умереть. Игрушка выполнена в форме знакомого яйца, только значительно "подросла": если первые модели были размером с брелок, то Tamagotchi On в высоту 2,5 дюймов и занимает половину ладони.

Также новинка получила 2,25-дюймовый цветной экран, инфракрасный порт для "связи" с другими тамагочи и Bluetooth, с помощью которого можно подключиться к смартфону.

Из новых функций - возможность знакомить своего питомца с другими тамагочи (ИК-порт в помощь) и даже женить их. Как и в реальной жизни, после свадьбы появляется потомство: на одном устройстве можно собрать до 16 поколений. Более того, можно отправить зверюшку на каникулы к другому пользователю и насладиться в это время тишиной и покоем.