Xiaomi планирует представить собственную электронную книгу

Новости технологии: Компания Xiaomi уже давно намекала на разработку собственной электронной книги, и вот похоже, это время настало.

Китайские источники уверяют, что первая "читалка" Xiaomi уже готова к выходу, и даже опубликовали ее изображения.

Скорее всего, книга получит 8-дюймовый экран на электронных чернилах E Ink с довольно толстыми рамками, чтобы удобно было держать в руках.

Чего-то сверхъестественного ждать точно не стоит: например, у той же Amazon Kindle до 2 ГБ памяти и бюджетные процессоры MediaTek. Также можно рассчитывать на поддержку Wi-Fi и доступный ценник до сотни долларов.

Источники говорят, что электронную книгу должны выпустить уже на следующей неделе. Никаких рекламных анонсов до сих пор не было, поэтому не исключено, что это будет устройство стороннего производителя, которое будет продаваться на краудфандинговых платформах MIJIA/Youpin.