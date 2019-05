Google работает над новой функцией для Android R

Это возможность создавать скриншот страницы целиком, а не части, которая отображается на экране.

К слову, такая возможность уже давно есть на смартфонах других производителей (Xiaomi, Huawei, Samsung и т. д.). Пользователи "пикселей" тоже просили об этом Google, но представители компании заявили, что сделать это невозможно.

Теперь же вице-президент Google, который контролирует разработку операционной системы Android, Дэйв Берк (Dave Burke) назвал возможность создания длинных скриншотов хорошей идеей.

@davey_burke Here's the scrolling screenshots being "infeasible" story that was referenced at the Android fireside chat https://t.co/LUshCEitCX.

You seemed more enthusiastic about it than "infeasible" - would you like to reprioritize it in the tracker?

— Artem Russakovskii (@ArtemR) 10 мая 2019 г.