Mozilla презентовала бета-версию нового браузера Fenix

Новости технологии: Mozilla работает над браузером Firefox Fenix с новым управлением вкладками, более быстрым движком и современным внешним видом.

В Play Store появилась бета-версия Fenix и все желающие уже могут ее опробовать. Сначала нужно присоединиться к группе Fenix Nightly Google и зарегистрироваться в бета-версии через Play Store. После этого откроется доступ к скачиванию браузера. Если хочется участвовать в процессе разработки и сообщать компании об ошибках, можно присоединиться к событию Mozilla Beta Testing Bu.

В браузере есть темная тема, которая сейчас становится все популярнее и появляется во многих приложениях. Также он должен работать более быстро и плавно, чем Firefox. Панель навигации в Fenix расположена в нижней части экрана, что позволяет легко получить доступ к меню и перейти на новые веб-сайты.

Пока неизвестно, когда именно доступ к Fenix получат все. Предположительно, новый браузер заменит уже немного устаревший Firefox.