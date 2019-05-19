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Paint будет жить: Microsoft обновила свой графический редактор

Paint будет жить: Microsoft обновила свой графический редактор
20:06 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости технологии: Microsoft не будет "хоронить" Paint, в редактор добавлены новые функции.

Компания Microsoft заявила в прошлом месяце, что графическое приложение Paint по-прежнему будет в Windows.

Как сообщается в блоге Microsoft, программу обновили и добавили в нее новые функции.

Paint сохранил традиционный дизайн, но теперь в нем можно рисовать без использования мышки, тачпада или сенсорного дисплея.

В новой версии Paint рисование происходит непосредственно на клавиатуре – перемещать курсор можно кнопками-стрелками, а для проведения линии нужно удерживать "Пробел". Также есть возможность перемещения рабочего окна программы – для этого используются стрелки и нажатая кнопка Ctrl.

Впервые о намерении Microsoft исключить Paint из состава стандартных программ Windows 10 стало известно 24 июля 2017 г. Компания планировала удалить редактор уже в ближайшем на тот момент глобальном обновлении ОС, мотивируя свое желание тем, что приложение сильно устарело и обрело большое число более функциональных конкурентов, но столкнулась с волной негодования со стороны пользователей. Уже на следующий день, 25 июля 2017 г. она изменила свое решение в пользу удаления Paint из состава Windows 10, но с сохранением его в магазине Windows Store. Это позволило бы пользователям в любой нужный момент скачать Paint на свой ПК или ноутбук на полностью бесплатной основе.

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После выхода обновления Windows 10 Fall Creators осенью 2017 г. стало ясно, что Microsoft выполнила свое обещание лишь на треть: Paint из ОС она не удалила, в MS Store он тоже не был перенесен, но зато в сам редактор была добавлена кнопка Product Alert, напоминающая о скором «переезде» редактора в онлайн-магазин. Тем не менее, свой план Microsoft так и не реализовала: в феврале 2019 г. вышла тестовая сборка весенних обновлений Windows 10, по-прежнему содержащая Paint, но на этот раз уже без кнопки с предупреждением. Следующим после этого шагом и стало добавление функции рисования с клавиатуры.

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Microsoft, Графический редактор, Paint.
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