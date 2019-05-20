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Среда, 22.05.2019
Мобильная IT-грядка: в инновационном комнатном саду может расти до 30 растений
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Мобильная IT-грядка: в инновационном комнатном саду может расти до 30 растений

У вас нет огорода, но вы хотели бы постоянно иметь дома свежие овощи, фрукты и зелень? Не беда: такая возможность появилась с инновационной установкой iHarvest. Эта автоматическая садовая система для квартиры позволяет выращивать дары природы с помощью гидропоники, то есть практически без грунта. Даже если у вас нет таланта огородника, вы сможете создать зеленую грядку в собственном доме.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Фрукты, Овощи, Выращивание, IT-грядка, Комнатный сад.
16:53 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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