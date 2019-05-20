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Прекратите: привычки, которые приводят к поломке телефонов

Прекратите: привычки, которые приводят к поломке телефонов
18:05 Пн, 20 Май 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости технологии: Современные телефоны - довольно хрупкие, и в большинстве случаев не нужно прилагать много усилий, чтобы их сломать.

На первом месте по количеству поломок стоят физические повреждения смартфона. В основном это треснувшие экраны и задние крышки. Чтобы это произошло, достаточно уронить телефон с небольшой высоты, что чаще всего и происходит. Замена треснувшего экрана у современных флагманов может обойтись недешево, а если дисплей еще и безрамочный, как у семейства iPhone X, то стоимость замены может доходить до 20-25 тысяч рублей. Иногда от повреждений не спасает даже защитное стекло, которому мы так привыкли доверять.

Вторая распространенная ошибка пользователей - доверять рекламе и самим производителям. Некоторые из них уверяют покупателей, что их смартфоны совершенно не боятся воды и имеют защиту IP67 или IP68, то есть выдерживают длительное погружение в воду под давлением. Однако совершенно водонепроницаемых смартфонов нет, и делать селфи при погружении с ними может быть опасно. Если регулярно снимать в воде, особенно морской, повышается риск попадания жидкости внутрь устройства. Особенно опасно подводная съемка работает в сочетании с регулярными падениями смартфона. В этом случае появляются небольшие трещины в корпусе, и вода еще легче проникает в телефон.

На третьем месте по количеству «смертей» смартфонов стоит скупость пользователей. Если у дорогого смартфона сломался зарядный кабель или само устройство, мало кто покупает оригинальные запчасти, большинство обращается к AliExpress и заказывает китайские аналоги. Но дело в том, что зачастую в смартфон встроена защита, которая регулирует силу тока и напряжение. Если зарядка не родная, можно повредить аккумулятор или даже весь смартфон, так как подаваемые параметры тока не будут совпадать с теми, под которые создавалось устройство.

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Еще одна привычка, которая может значительно сократить срок служба смартфона, - разряжать его в ноль. Литий-ионные аккумуляторы быстро теряют свою емкость, если часто разряжать их до нуля процентов. Самым лучшим решением будет ставить на зарядку телефон, когда на нем еще осталось 15-20 процентов энергии. Так вы продлите срок службы аккумулятора и самого телефона.

Не менее трепетно следует относиться и к энергопотреблению смартфона. Он прослужит вам дольше, если вы будете заряжать его реже, ведь у каждого аккумулятора есть свое число циклов заряда-разряда, после которого он значительно теряет в емкости. Снизить энергопотребление поможет своевременное выключение Wi-Fi и Bluetooth, а также закрытие приложений, которые могут работать в фоновом режиме.

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Советы, Смартфоны, Привычки, Телефоны, Поломка.
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