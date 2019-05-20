Устаревшие технологии и гаджеты, которые уже исчезают из нашей жизни

Практически каждый день в мире появляются новые устройства и гаджеты, которые вытесняют из обихода устаревшие вещи. Конечно же, далеко не все охотно прощаются со старыми вещами, а некоторые коллекционеры даже готовы неплохо заплатить за раритетные экспонаты. Далее вы увидите подборку вещей, которые уже исчезли или же скоро исчезнут из нашей жизни.