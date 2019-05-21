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Презентация линейки смартфонов HONOR 20 Series: подробности (Видео)

Презентация линейки смартфонов HONOR 20 Series: подробности (Видео)
16:00 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Фото: twitter.com

Новости технологии: Сегодня, 21 мая, в Лондоне представили новый смартфон Huawei Honor 20, которую многие ожидали еще в марте.

Вместе с Honor 20, как прогнозируется, будут представлены модели Honor 20 Pro и Lite.

Компания Huawei, являющаяся владельцем бренда Honor, опубликовала ряд тизеров, подтверждающих наличие у моделей серии Honor 20 четырехмодульной камеры. Производитель отмечает, что новинки имеют специальную голографическую "окраску", реализованную при помощи технологии Triple 3D Mesh.

Благодаря многочисленным утечкам уже сейчас можно составить представление о новинках. Как сообщается, смартфоны новой серии будут оснащены 8-ядерным процессором Kirin 980, имеют на борту до 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель емкостью до 256 Гбайт. По данным источников, размер OLED-экрана Honor 20 равен 6,1 дюйма, а более высокопроизводительная модель Honor 20 Pro получит OLED-экран с диагональю 6,5 дюйма.

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Также ожидается, что Honor 20 будет оснащен камерой с 48-Мп основным датчиком (f/1,8), 16-Мп сенсором со сверхширокоугольной оптикой и диафрагмой f/2,2, а также двумя 2-Мп модулями. В свою очередь, у Honor 20 Pro, согласно утекшей информации, будет тыльная камера с 48-Мп, 16-Мп, 8-Мп и 2-Мп модулями.

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Смартфон, Технологии, Презентация, Honor, Honor 20, HONOR 20 Series.
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