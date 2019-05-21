Google презентовала улучшенную версию очков Glass Enterprise Edition 2

По сравнению с предыдущим поколением, очки Glass Enterprise Edition 2 стали еще производительнее и даже дешевле.
Что улучшили
Внешне "умные" очки остались прежними, только усилена их конструкция. Этим занималась компания Smith Optics.
Внутри установлен чип которая позиционируется разработчиком как первая в мире платформа расширенной реальности, которая позиционируется разработчиком как первая в мире платформа расширенной реальности. Благодаря новому процессору удалось повысить производительность и автономность. По словам Google, новые очки обеспечивают "компьютерное зрение и расширенные возможности машинного обучения".
Также есть 8-мегапиксельная камера с улучшенным качеством съёмки для потокового видео, аккумулятор емкостью 820 мАч и порт USB Type-C. Кроме того, новая модель работает на Android с поддержкой Android Enterprise Mobile Device Management.
Цена
Несмотря на ряд улучшений, Glass Enterprise Edition 2 стоят на 500 долларов дешевле - $999. Правда, рассчитаны они для бизнеса, поэтому в магазинах не появятся, а будут предназначены для корпоративного сегмента.