Скачать
Среда, 22.05.2019
Богдан заявил, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо
Богдан заявил, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо
Новый глава АП: Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ
Новый глава АП: Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ
Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
Элегантный наряд нежного оттенка: Кейт Миддлтон на вечеринке Королевского сада
Элегантный наряд нежного оттенка: Кейт Миддлтон на вечеринке Королевского сада

Google презентовала улучшенную версию очков Glass Enterprise Edition 2

Google презентовала улучшенную версию очков Glass Enterprise Edition 2
21:13 Вт, 21 Май 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Компания Google представила новую версию своих очков дополненной реальности - Glass Enterprise Edition 2.

По сравнению с предыдущим поколением, очки Glass Enterprise Edition 2 стали еще производительнее и даже дешевле.

Что улучшили

Внешне "умные" очки остались прежними, только усилена их конструкция. Этим занималась компания Smith Optics.

Внутри установлен чип которая позиционируется разработчиком как первая в мире платформа расширенной реальности, которая позиционируется разработчиком как первая в мире платформа расширенной реальности. Благодаря новому процессору удалось повысить производительность и автономность. По словам Google, новые очки обеспечивают "компьютерное зрение и расширенные возможности машинного обучения".

Также есть 8-мегапиксельная камера с улучшенным качеством съёмки для потокового видео, аккумулятор емкостью 820 мАч и порт USB Type-C. Кроме того, новая модель работает на Android с поддержкой Android Enterprise Mobile Device Management.

Презентация линейки смартфонов HONOR 20 Series: подробности (Видео)

Цена

Несмотря на ряд улучшений, Glass Enterprise Edition 2 стоят на 500 долларов дешевле - $999. Правда, рассчитаны они для бизнеса, поэтому в магазинах не появятся, а будут предназначены для корпоративного сегмента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Google, Очки, Технологии, Новинка, Очки дополненной реальности, Улучшенная версия, Glass Enterprise Edition 2, Smith Optics.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
02 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь