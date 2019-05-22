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NASA намерено запустить микроорганизмы в дальний космос

NASA намерено запустить микроорганизмы в дальний космос
14:36 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Аппарат массой 14 килограммов выведут на околосолнечную орбиту.

Космическое ведомство США намерено вывести клетки дрожжевых грибков на солнечную орбиту.

В NASA работают над космическим аппаратом BioSentinel, на борту которого разместят клетки дрожжевых грибков двух типов: один более устойчивый к радиации, а другой — менее.

Запуск намерены выполнить уже в 2020 году: для этого хотят использовать перспективную сверхтяжелую ракету-носитель Space Launch System (SLS). 

На протяжении полета исследователи будут анализировать показатели микроорганизмов и сравнивать их состояние с теми, которые находятся на борту Международной космической станции, где уровень радиации будет существенно ниже. 

Методы альтернативных путешествий в космос

Изучение реакции клеток на радиацию позволит лучше понять возможные риски для человека при длительных перелетах в условиях дальнего космоса. Напомним, согласно новой информации, первая высадка человека на Марс может состояться примерно в 2040-х.

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Все по теме:

НАСА, Космос, Технологии, Космический аппарат, Техно, Space Launch System, Космическое ведомство США, BioSentinel.
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