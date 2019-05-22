YouTube в скором времени перестанет показывать точное количество подписчиков каналов

Новости технологии: Об этом сообщается в блоге видеосервиса.

YouTube с августа планирует перестать показывать точное количество подписчиков каналов.

"Мы знаем, что количество подписчиков чрезвычайно важно как для владельцев каналов, так и для их поклонников, поэтому мы хотели бы предупредить всех об изменениях за несколько месяцев", - говорится в заявлении.

На данный момент у каналов, которые имеют более тысячи фолловеров, их количество отображается по-разному на ПК и в мобильных приложениях YouTube. В некоторых случаях оно сокращается (например, 133К), тогда как в других местах оно выводится полностью (например, 133 017).

В дальнейшем сервис распространит эту практику на все каналы, на которые подписаны более тысячи пользователей.

Изменения коснутся не только счетчиков на сайте и в приложениях YouTube, но и API сервиса.