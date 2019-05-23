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Маск уверен, что спутниковый интернет SpaceX заработает уже в 2020 году

Маск уверен, что спутниковый интернет SpaceX заработает уже в 2020 году
01:15 Сегодня Телеграф hi-news.ru

Новости технологии: Илон Маск считает, что спутниковый интернет Starlink заработает уже через год

Компания SpaceX намерена запустить на околоземную орбиту 12 000 спутников для создания всемирного интернета Starlink. Первую партию из 60 аппаратов планировалось отправить на прошлой неделе, но компания отложила миссию два раза подряд — сначала из-за плохой погоды, а потом из-за ошибки в программном обеспечении. Несмотря на неудачный старт миссии, Илон Маск уверен, что спутниковый интернет заработает уже в 2020 году, причем для начала работы компании не потребуется запускать всю дюжину тысяч спутников.

По словам Илона Маска, спутниковый интернет Starlink сможет обеспечить связью движущиеся транспортные средства вроде самолетов и кораблей даже при помощи 1000 спутников. Он признал, что учитывая последние сложности с запуском это тоже довольно большое число, но именно это количество спутников компания намерена запустить в течение следующих 12 месяцев.

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Компания планирует отправлять на околоземную орбиту тысячи спутников вплоть до 2027 года. На данный момент вокруг планеты вращается 2000 спутников от разных космических агентств, но с такими темпами SpaceX может стать компанией, которая практически заполонила орбиту своими аппаратами.

"Я думаю, что через 1,5-2 года, если все пойдет хорошо, у SpaceX будет больше спутников на орбите, чем у всех других организаций вместе взятых. По сути, большинство спутников на орбите будут спутниками SpaceX", — объявил Илон Маск.

Предполагается, что спутниковый интернет Starlink сможет обеспечить пропускную способность в 1 терабит. По данным Business Insider, этого хватит для спокойного просмотра 4K видео тысячами людьми одновременно.

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SpaceX, Илон Маск, Starlink, спутниковый интернет.
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