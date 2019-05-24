Появилось видео провала секретной космической миссии Китая

Новости технологии: На кадрах можно разглядеть облака дыма и белую точку, быстро падающую вниз.

Позднее информационное агентство Синьхуа подтвердило неудачу.

В четверг с космодрома Тайюань, что находится в северной провинции Шаньси, состоялся запуск ракеты, однако та не достигла цели и упала, сообщает информационное агентство Синьхуа. Неудачу успели заснять очевидцы.

Двадцать третьего мая Китай выпустил уведомления о закрытии воздушного пространства в районе городского округа Синьчжоу, но не объявил о запуске космической миссии. В 06:49 по местному времени (01:49 по Москве) с космодрома Тайюань стартовала ракета. Через пару минут в интернете появились фотографии, на которых виден зигзагообразный путь аппарата в небе.

Видео с падением аппарата появилось в популярной в Китае социальной сети Weibo. В ней же ранее вирусно распространился ролик со взрывом Tesla.

Спустя 15 часов после аварии провал подтвердило официальное информационное агентство правительства Синьхуа. Оно сообщило, что первая и вторая ступени ракеты-носителя работали исправно, но с третьей возникли проблемы.

Вскоре после известий о падении в соцсетях появились фотографии, на которых жители деревень демонстрируют металлические листы и куски углеродного волокна, которые, вероятно, могли принадлежать упавшей ракете.

Это второй неудачный запуск Китая за 2019 год. Первый произвел стартап OneSpace, базирующийся в Пекине. Его ракета упала в марте.

До этого китайские ракеты Long March 4C успешно доставляли на орбиту спутники, зонды и другие беспилотные аппараты. Последний сбой до этого произошел в августе 2016 года. По информации издания Business Insider, сейчас Long March 4C предназначалась для доставки на орбиту спутников "Яогань-33". Государственные СМИ КНР описывают их как инструменты для сельскохозяйственных исследований, однако издание SpaceNews приводит мнение западных аналитиков, которые считают, что это радиолокационные спутники с оптической апертурой для военных и разведывательных целей.

В прошлом месяце стало известно, что Китай планирует отправить к околоземному астероиду аппарат для забора образцов, которые вернутся на Землю в специальной капсуле, а зонд продолжит свой путь к комете 133P.