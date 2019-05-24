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Компании SpaceX удалось запустить ракету с 60 интернет-спутниками (Видео)

Компании SpaceX удалось запустить ракету с 60 интернет-спутниками (Видео)
09:12 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru

Новости технологии: Об этом сообщается на страничке компании SpaceX в Twitter.

Запуск осуществили в 05:30 по киевскому времени с космодрома NASA на мысе Канаверал.

SpaceX ночью в четверг, 23 мая, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Это была уже третья попытка, поскольку ранее запуск несколько раз переносился.

"Этот запуск стал не только одним из самых массовых для SpaceX, хотя ранее компания уже запускала 64 аппараты одновременно, но и самым трудным. Поскольку масса каждого спутника Starlink составляет 227 килограммов, их суммарная масса составляет 13,62 тонны, а общая масса полезной нагрузки составляет 18,5 тонн по словам Илона Маска. Вероятно, указанная масса охватывает раму, на которой закреплены спутники, а также адаптер полезной нагрузки, - сообщает nplus1.

Компания SpaceX строит сразу 2 одинаковых корабля Starship

Первые разработки начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы.

 

По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем сегодня в среднем предлагают провайдеры.

Всего Илон Маск планирует вывести на орбиту 12 тысяч таких миниатюрных ретрансляторов, которые обеспечат бесперебойный доступ к Сети для всего населения Земли.

Покрыть весь земной шар спутниковым интернетом Илон Маск планирует до конца 2020 года.

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Запуск ракеты, SpaceX, Илон Маск, Видео запуска, 60 интернет-спутников.
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