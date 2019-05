Компании SpaceX удалось запустить ракету с 60 интернет-спутниками (Видео)

Запуск осуществили в 05:30 по киевскому времени с космодрома NASA на мысе Канаверал.

SpaceX ночью в четверг, 23 мая, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Это была уже третья попытка, поскольку ранее запуск несколько раз переносился.

"Этот запуск стал не только одним из самых массовых для SpaceX, хотя ранее компания уже запускала 64 аппараты одновременно, но и самым трудным. Поскольку масса каждого спутника Starlink составляет 227 килограммов, их суммарная масса составляет 13,62 тонны, а общая масса полезной нагрузки составляет 18,5 тонн по словам Илона Маска. Вероятно, указанная масса охватывает раму, на которой закреплены спутники, а также адаптер полезной нагрузки, - сообщает nplus1.

Первые разработки начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 года компания запустила в космос тестовые прототипы.

All 60 Starlink satellites online, solar array deployment coming up soon

— Elon Musk (@elonmusk) 24 мая 2019 г.