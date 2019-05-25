Скачать
Суббота, 25.05.2019
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине
Луценко назвал главные источники коррупции в Украине
Паводок на Западной Украине: ситуация в регионе
Паводок на Западной Украине: ситуация в регионе
Украина U-20 - США U-20. Видео обзор матча ЧМ-2019
Украина U-20 - США U-20. Видео обзор матча ЧМ-2019
"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор
"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор

Бюджетная флагманская линейка смартфонов Redmi K20: цена

Бюджетная флагманская линейка смартфонов Redmi K20: цена
11:44 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: До презентации флагманской линейки смартфонов Redmi K20 остаются считанные дни.

Что почем

Известный китайский аналитик Пан Цзютан (Pan Jiutang) предположил, что ценник устройств будет от $290 до $580. Это довольно-таки большой диапазон, но если учитывать две модели (Redmi 20 и Redmi 20 Pro), а также четыре модификации памяти для каждой, то он кажется вполне реальным. Для сравнения, флагман Xiaomi Mi 9 стоит от $446.

Характеристики

Напомним, согласно утечкам старшую модель Redmi K20 Pro оснастят 6.39-дюймовым AMOLED-дисплеем без отверстий и вырезов. Фронтальную камеру в новинке установят на выезжающем механизме. Смартфону еще приписывают подэкранный сканер, тройной модуль основной камеры на 48 Мп, 6/8 ГБ ОЗУ, 64/126/256 ГБ ПЗУ, NFC-чип, разъем для наушников, а также аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой и портом USB-С. Обычный Redmi K20 будет отличаться только менее производительным процессором - Snapdragon 730.

Презентация линейки смартфонов HONOR 20 Series: подробности (Видео)

Когда ждать

Redmi 20 и Redmi 20 Pro анонсируют на презентации в Китае 28 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Характеристики, Дата презентации, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Стоимость смартфона, Информация новинки, Китай 28 мая, Бюджетная линейка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
02 Приметы и обряды на 25 мая - День Епифана, Рябиновка
03 Мосийчук объяснил уход из Радикальной партии Ляшко
04 Данилюк обвинил Луценко в саботаже процесса с экс-владельцами ПриватБанка
05 Как кукла: Екатерина Кухар поделилась новым снимком в прозрачном платье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новое правописание: когда начнет действовать и чем обусловлены изменения
Новое правописание: когда начнет действовать
Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
Досрочные выборы в Раду: все, что нужно знать украинцам
Град, шквалы и ливни: украинцам обещают теплую и “грозовую” неделю
Град, шквалы и ливни: украинцам обещают “грозовую” неделю
День Киева: история праздника, а также интересные мероприятия
День Киева: история праздника, а также интересные мероприятия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь