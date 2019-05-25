Бюджетная флагманская линейка смартфонов Redmi K20: цена

Новости технологии: До презентации флагманской линейки смартфонов Redmi K20 остаются считанные дни.

Что почем

Известный китайский аналитик Пан Цзютан (Pan Jiutang) предположил, что ценник устройств будет от $290 до $580. Это довольно-таки большой диапазон, но если учитывать две модели (Redmi 20 и Redmi 20 Pro), а также четыре модификации памяти для каждой, то он кажется вполне реальным. Для сравнения, флагман Xiaomi Mi 9 стоит от $446.

Характеристики

Напомним, согласно утечкам старшую модель Redmi K20 Pro оснастят 6.39-дюймовым AMOLED-дисплеем без отверстий и вырезов. Фронтальную камеру в новинке установят на выезжающем механизме. Смартфону еще приписывают подэкранный сканер, тройной модуль основной камеры на 48 Мп, 6/8 ГБ ОЗУ, 64/126/256 ГБ ПЗУ, NFC-чип, разъем для наушников, а также аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой и портом USB-С. Обычный Redmi K20 будет отличаться только менее производительным процессором - Snapdragon 730.

Когда ждать

Redmi 20 и Redmi 20 Pro анонсируют на презентации в Китае 28 мая.