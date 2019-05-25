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Snapchat планирует использовать видео с музыкой

Snapchat планирует использовать видео с музыкой
16:09 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии: Snap ведет переговоры с Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group, чтобы получить лицензию на использование музыки.

Благодаря сделке пользователи получат доступ к большому каталогу песен для публикации в Snapchat. Facebook сделала это еще в 2018 году для своих приложений Facebook, Instagram и Oculus. Лицензия сделала возможным появление функции Lip Sync Live, в которой люди подпевают известным песням.

Или взять хотя бы тот же Tik Tok, который все больше набирает популярность. Песня "Old Town Road" Lil Nas X стала мемом в приложении, после чего в течение нескольких недель была песней номер один в Billboard Top 100.

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Лицензионное соглашение Snap не будет таким масштабным, как у Tik Tok, но конкурентоспособность Snapchat вырастет. По словам бывшего сотрудника Snap, в социальных сетях гораздо чаще стали использовать музыку в видео и историях. Поэтому, сделка будет полезна как пользователям, так и самой компании.

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Все по теме:

SnapChat, Мобильное приложение, Видео с музыкой, Лицензия на использование музыки.
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