Apple приобрела стартап, помогающий контролировать симптомы астмы у детей

Новости технологии: Apple купила стартап Tueo Health, который следит за астмой у спящих детей.

Генеральный директор и главный операционный директор Tueo Health сменили работодателя на Apple в профилях LinkedIn еще в конце 2018 года. Примерно тогда Apple и завершила свое приобретение компании.

Tueo Health занимается разрабокой мобильного приложения для родителей, чьи дети страдают от астмы. Программа будет отправлять уведомление, если дыхание ребенка изменилось во сне.

В 2016 и 2017 годах Apple сделала еще два приобретения в сфере здравоохранения. Она купила Gliimpse с технологией для сбора медицинских записей и компанию Beddit, которая производит датчики сна.

"Яблочные" устройства и раньше помогали больным и пожилым людям, а иногда даже спасали их жизни. Вспомнить хотя бы Apple Watch, которые вызвали скорую мужчине с суправентрикулярной тахикардией и пенсионеру, который подскользнулся в ванной.