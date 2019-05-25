СМИ: Microsoft выпустит фиолетовый Xbox для фанатов Fortnite

Новости технологии: Похоже, Microsoft готовит специальную версию консоли Xbox One S в стиле Fortnite.

Согласно утечке Microsoft выпустит фиолетовую Xbox One S в ближайшее время.

В комплекте Fortnite Limited Edition также будет новый скин Dark Vertex, 2000 единиц внутриигровой валюты, месяц Xbox Live Gold, EA Access и Xbox Game Pass.

Это не первый случай, когда Microsoft посвящает наборы какой-то игре. Ранее компания выпустила специальную ограниченную версию Xbox One S в стиле Minecraft.

Неясно, когда именно Microsoft объявит о новинке, но по слухам цена составит около $299. Возможно, мы узнаем подробности после E3, которая пройдет с 12 по 14 июня.