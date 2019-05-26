Apple будет предупреждать пользователей о замедлении iPhone

Новости технологии: В конце 2017 года Apple попала в центр крупного скандала из-за замедления старых моделей iPhone. Компания решила эту проблему

Как оказалось, чтобы сохранить жизнь аккумулятору и самому устройству, компания по-тихому снижала их максимальную производительность. Об этом узнали, и на Apple посыпались обвинения и судебные иски.

Компании пришлось добавить в iOS возможность отключать замедление, но и этого оказалось мало. Теперь Apple обещает перед установкой обновления оповещать пользователей о том, что производительность их гаджета будет снижена.

Apple заключила соглашение с Управлением по конкуренции и рынкам Британии (The Competition and Markets Authority) и обязалась уведомлять пользователей о замедлении их смартфона. Теперь у них будет выбор - установить обновление и согласиться на замедленную работу гаджета либо отказаться от прошивки и сохранить производительность.

Таким образом, пользователи получили поддержку государства в защите своих прав.