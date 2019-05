Что-то новенькое: Lenovo готовит к выходу первый в мире 5G ноутбук

"Первопроходцем" станет ноутбук Lenovo с Windows 10. Как, в принципе, и обещала Qualcomm на презентации Snapdragon 8cx 5G.

Судя по тизеру, это будет премиальное устройство, поэтому ценника ниже $1000 точно не ждите.

We’re ushering in a new era of modern computing with @Lenovo. Opening soon: The world’s first #5GPC. #Snapdragon 8cx #5G pic.twitter.com/c8UnC4NUPu

— Qualcomm (@Qualcomm) 24 мая 2019 г.