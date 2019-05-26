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Линейка защищенных смартфонов Galaxy Xcover от Samsung возродится

Линейка защищенных смартфонов Galaxy Xcover от Samsung возродится
20:33 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: Samsung Galaxy Xcover 4 был выпущен еще в марте 2017 года. После этого ходили слухи о его преемнике Galaxy Xcover 5, и вот наконец они подтвердились.

Новая модель недавно получила сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC), а это значит, что выпуск уже совсем скоро.

В базе FCC смартфон проходит под модельным номером SM-G398FN/DS. К сожалению, характеристики здесь не указаны, только емкость аккумулятора - 2800 мАч. Столько же было у Galaxy Xcover 4, а для современных моделей этого уже мало.

Раньше Galaxy Xcover 5 также появился в базе бенчмарка GeekBench. Там указано, что смартфон получил процессор Exynos 7885, 3 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 9 Pie (скорее всего, с фирменной оболочкой One UI).

Скорее всего, это тоже будет скромный бюджетник с упором на защиту от падений и воды.

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Точная дата анонса неизвестна, но голландский ритейлер Centralpoint уже начал принимать заказы на SM-G398 с названием Xcover 4S. Стоит он €250, а датой выхода указали 4 июня.

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Samsung, Гаджеты, Смартфоны, Galaxy Xcover, Galaxy Xcover 5.
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