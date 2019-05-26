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Хитрецы: Samsung предлагает обменять гаджеты Huawei на свои со скидкой

Хитрецы: Samsung предлагает обменять гаджеты Huawei на свои со скидкой
22:15 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии: Компания Samsung пошла в наступление и переманивает клиентов Huawei, предлагая хорошие скидки за обмен старого смартфона.

В своем магазине в Сингапуре производитель предлагает обменять старый смартфон на новый по программе Trade-in. То есть вы приносите старый гаджет, сдаете его и получаете новенький Galaxy S10, но с ощутимой скидкой.

В списке есть модели разных производителей, но, пожалуй, самым актуальным сейчас является обмен смартфона Huawei.

Из-за санкций США компания может остаться без Android, сервисов Google и даже собственных процессоров, потому ее будущее весьма туманное.

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В программе Trade-in участвуют такие модели: Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro и Huawei Nova 3i. Сдав их, пользователь получит скидку на Galaxy S10 от $300 до $755 (за Mate 20 Pro). Но настоящим рекордсменом остается Apple iPhone X, за который дают $845.

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Samsung, Гаджеты, Смартфоны, Huawei, Компания.
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