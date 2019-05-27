Империя, как всегда, в опасности: Сюжетный трейлер Warhammer: Chaosbane (Видео)

Новости технологии: Warhammer: Chaosbane получила сюжетный трейлер.

В Warhammer: Chaosbane вам не только дадут перемолоть в труху полчища кровожадных монстров, но и расскажут традиционно мрачную историю. Eko Software и Bigben Interactive представили свежий трейлер, который как раз посвящён сюжету игры.

Вам суждено стать единственной надеждой погрязшего в войнах мира и защитить Империю людей от надвигающихся орд Хаоса. В ходе приключения, играя за человека, высшего эльфа, лесного эльфа или дворфа, вы посетите множество культовых локаций вселенной Warhammer.

Игра предложит кооператив на четырёх человек, динамичные бои с использованием 180 разных способностей, внушительный бестиарий из 70 монстров, высокую реиграбельность и так далее.

Как рассказывают авторы, в Warhammer: Chaosbane будут персонажи нескольких классов. Каждый отличается геймплейным стилем и дополняет умения союзников. Например, Конрад Воллен — капитан Империи, который наносит огромный урон в ближнем бою и контролирует толпу. А вот высший эльф Элонтир эффективен на дальних дистанциях — он использует магические способности и умеет управлять расположением всех своих заклинаний.

Warhammer: Chaosbane поддерживает локальный кооператив: друг может присоединиться к вашему прохождению в любой момент, нажав кнопку на втором контроллере.

Warhammer: Chaosbane выйдет 4 июня на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Предзаказ уже открыт.