СМИ: Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Новости технологии: Как и ожидалось, корпорация Microsoft после введенных США санкций приостановила сотрудничество с китайской компанией Huawei.

Microsoft отозвала сервисную группу из своей штаб-квартиры в Шэньчжэне и прекратила прием заказов на устройства Huawei с ОС Windows. Об этом сообщают китайские СМИ.

Кроме того, Microsoft больше не принимает заказы на сертификацию ноутбуков Huawei MateBook и прекращает поддержку сервисов Huawei, связанных с системами Windows.

Это значит, что новые гаджеты китайского производителя останутся без Windows. Потому остается ждать только собственную операционную систему Huawei Hongmeng, которая должна заменить и Android, и Windows.

Пока Microsoft и Huawei не давали официальных комментариев по этому поводу.

Получается, что сторонников у Huawei все меньше и меньше. Раньше сотрудничество с компанией прекратили Google, Intel, Qualcomm, Broadcom, ARM, AMD и другие производители, также ее членство аннулировали организации Wi-Fi Alliance, JEDEC, SDA и PCIe. А вот тайваньская компания TSMC, занимающаяся производством чипсетов, отказываться от сотрудничества не собирается.