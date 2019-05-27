Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Стефанчук: В АП подготовили законопроекты об импичменте, отзыве нардепов и мэров
Стефанчук: В АП подготовили законопроекты об импичменте, отзыве нардепов и мэров
Парламент Австрии отправил Курца в отставку
Парламент Австрии отправил Курца в отставку
Шевченко: Футболисты из чемпионата Украины обязаны быть в хорошей форме
Шевченко: Футболисты из чемпионата Украины обязаны быть в хорошей форме
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки пока не готовы попрощаться со "Сверхъествественным"
Эклс и Падалеки не готовы попрощаться со "Сверхъествественным"

СМИ: Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

СМИ: Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei
17:54 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии: Как и ожидалось, корпорация Microsoft после введенных США санкций приостановила сотрудничество с китайской компанией Huawei.

Microsoft отозвала сервисную группу из своей штаб-квартиры в Шэньчжэне и прекратила прием заказов на устройства Huawei с ОС Windows. Об этом сообщают китайские СМИ.

Кроме того, Microsoft больше не принимает заказы на сертификацию ноутбуков Huawei MateBook и прекращает поддержку сервисов Huawei, связанных с системами Windows.

Это значит, что новые гаджеты китайского производителя останутся без Windows. Потому остается ждать только собственную операционную систему Huawei Hongmeng, которая должна заменить и Android, и Windows.

Пока Microsoft и Huawei не давали официальных комментариев по этому поводу.

Глава Huawei выступил против внесения Apple в "черный список" властями Китая

Получается, что сторонников у Huawei все меньше и меньше. Раньше сотрудничество с компанией прекратили Google, Intel, Qualcomm, Broadcom, ARM, AMD и другие производители, также ее членство аннулировали организации Wi-Fi Alliance, JEDEC, SDA и PCIe. А вот тайваньская компания TSMC, занимающаяся производством чипсетов, отказываться от сотрудничества не собирается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Санкции, Microsoft, Huawei, Компания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дочь Елены Кравец из "Квартала 95" восхитила сеть своей красотой
02 Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
03 В Одессе бунт в колонии: произошел пожар и массовый побег заключенных
04 Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
05 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро
Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро
На Зеленского подали в суд
На Зеленского подали в суд
Ник Джонас нежно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений
Ник Джонас нежно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь