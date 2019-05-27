В Samsung слили дату релиза Galaxy M40

Новости технологии: Samsung работает над смартфонами Galaxy A10s (он же Galaxy A10e) и Galaxy M40. Сейчас в сети появились новые подробности об устройствах.

Информацией поделилось издание MySmartPrice, ссылаясь на свой достоверный источник. Смартфоны получат три расцветки корпуса и их вместе представят на презентации в Индии в начале июня.

Младшая модель Galaxy A10s получит 6.2-дюймовый Infinity-V IPS LCD-дисплей с каплевидным вырезом, а также восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22 и 2/3 ГБ ОЗУ. Согласно утечкам, аппарат будет стоить в районе $100.

Samsung Galaxy M40, в свою очередь, сможет похвастаться энергоемким аккумулятором на 5000 мАч, процессором Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ и Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+.

Новинке также приписывают тройную основную камеру, версию ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI и ценник около $360.