Скачать
Понедельник, 27.05.2019
МИД направил в Россию запрос о времени и месте передачи захваченных моряков и кораблей
МИД направил в Россию запрос о времени и месте передачи захваченных моряков и кораблей
Парламент Австрии отправил Курца в отставку
Парламент Австрии отправил Курца в отставку
Украина - Катар: онлайн трансляция матча ЧМ-2019 (U-20)
Украина 0:0 Катар: LIVE 1-й тайм
Ада Роговцева оказалась в больнице: детали
Ада Роговцева оказалась в больнице: детали

В Redmi намекнули на анонс своего первого ноутбука

В Redmi намекнули на анонс своего первого ноутбука
19:08 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии: В сети уже ходили слухи о том, что бренд Xiaomi Redmi будет выпускать не только смартфоны, но еще и ноутбуки.

Теперь сама компания намекнула на анонс нового устройства.

Redmi опубликовала официальный рекламный постер, рисунок на котором напоминает очертания ноутбука. Ниже указана дата - 28 мая. Именно завтра представят флагманы Redmi K20 и Redmi K20 Pro, а вместе с ними, похоже, и тот самый Redmi Book 14.

По слухам, первый ноутбук Redmi получит 14-дюймовый Full HD дисплей, CPU Intel Core i3, Core i5 или Core i7, до 8 ГБ оперативной памяти и твердотельные накопители емкостью до 512 ГБ. В некоторых версиях должна быть дискретная видеокарта GeForce MX250.

Что-то новенькое: Lenovo готовит к выходу первый в мире 5G ноутбук

Новинка должна составить конкуренцию Honor MagicBook и, как и другие гаджеты Redmi и Xiaomi, предложит хорошую "начинку" за невысокую цену. Подробности узнаем уже завтра.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анонс, Ноутбук, Redmi.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дочь Елены Кравец из "Квартала 95" восхитила сеть своей красотой
02 Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
03 В Одессе бунт в колонии: произошел пожар и массовый побег заключенных
04 Стало известно, кто возглавил партию "Слуга народа"
05 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов
Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро
Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро
На Зеленского подали в суд
На Зеленского подали в суд
Ник Джонас нежно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений
Ник Джонас нежно поздравил Приянку Чопру с годовщиной отношений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь