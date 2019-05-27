В Redmi намекнули на анонс своего первого ноутбука

Новости технологии: В сети уже ходили слухи о том, что бренд Xiaomi Redmi будет выпускать не только смартфоны, но еще и ноутбуки.

Теперь сама компания намекнула на анонс нового устройства.

Redmi опубликовала официальный рекламный постер, рисунок на котором напоминает очертания ноутбука. Ниже указана дата - 28 мая. Именно завтра представят флагманы Redmi K20 и Redmi K20 Pro, а вместе с ними, похоже, и тот самый Redmi Book 14.

По слухам, первый ноутбук Redmi получит 14-дюймовый Full HD дисплей, CPU Intel Core i3, Core i5 или Core i7, до 8 ГБ оперативной памяти и твердотельные накопители емкостью до 512 ГБ. В некоторых версиях должна быть дискретная видеокарта GeForce MX250.

Новинка должна составить конкуренцию Honor MagicBook и, как и другие гаджеты Redmi и Xiaomi, предложит хорошую "начинку" за невысокую цену. Подробности узнаем уже завтра.