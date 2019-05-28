Airbus показала полноразмерный макет военного вертолета

Новости технологии: Французские военные должны получить первый H160М Guépard к середине следующего десятилетия.

Презентация H160М для Вооруженных сил Франции — одно из самых ярких событий европейского вертолетостроения за последние годы.

Как сообщает блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd, министру обороны Франции Флоранс Парли во время посещения головного предприятия компании Airbus Helicopters продемонстрировали полноразмерный макет вертолета H160М Guépard, который в будущем должен поступить на вооружение Франции в рамках программы Helicoptère Interarmées Léger. Ранее мы уже могли видеть модель этой винтокрылой машины.

Программа Helicoptère Interarmées Léger предусматривает закупку для трех видов Вооруженных сил Франции 169 новых многоцелевых вертолетов: они заменят стремительно устаревающие Gazelle, Fennec, Dauphin, Panther, Puma и Alouette III.

В качестве базы для вертолета H160М выступил гражданский H160, способный перевозить 12 пассажиров. Его крейсерская скорость составляет 287 км/ч, а максимальная — 325.

H160 получил целый ряд важных инноваций: в частности, наклонный хвостовой винт Fenestron, обеспечивающий максимально низкий уровень шума. Также создатели применили необычную конструкцию лопастей несущего винта, позволяющую набегающему воздуху обтекать их законцовки.

Напомним, недавно официальный сайт компании Airbus сообщил о подписании первого контракта на поставку инновационного вертолета Airbus H160. «H160 привлек внимание со стороны частной и деловой авиации, авиационных медицинских служб и операторов пассажирских перевозок», — заявил тогда руководитель Airbus Helicopters Canada Ромен Трапп.

По мнению экспертов, продвижению винтокрылой машины на рынке может способствовать ее привлекательный дизайн. Впрочем, как гражданскому H160, так и его военной модификации предстоит выдержать непростую проверку временем, связанную с растущей конкуренцией на мировом рынке.

Напомним, сейчас на Западе (особенно в США) активно разрабатывают новые сверхскоростные вертолеты, которые смогут развивать скорость в 400 км/ч и выше. Больше всего этим направлением интересуются американские военные, для которых летно-технические характеристики летательного аппарата важнее вопросов экономии.

Причем новые сверхскоростные вертолеты могут создать на базе уже существующих машин. Недавно компания Boeing представила облик нового перспективного Apache для армии США, имеющего дополнительный винт в задней части фюзеляжа.