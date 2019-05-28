Скачать
Вторник, 28.05.2019
Данилюк назначен секретарем СНБО
Данилюк назначен секретарем СНБО
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии
Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии

Airbus показала полноразмерный макет военного вертолета

Смотрите фото (3)
Airbus показала полноразмерный макет военного вертолета
15:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Французские военные должны получить первый H160М Guépard к середине следующего десятилетия.

Презентация H160М для Вооруженных сил Франции — одно из самых ярких событий европейского вертолетостроения за последние годы.

Как сообщает блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd, министру обороны Франции Флоранс Парли во время посещения головного предприятия компании Airbus Helicopters продемонстрировали полноразмерный макет вертолета H160М Guépard, который в будущем должен поступить на вооружение Франции в рамках программы Helicoptère Interarmées Léger. Ранее мы уже могли видеть модель этой винтокрылой машины. 

Программа Helicoptère Interarmées Léger предусматривает закупку для трех видов Вооруженных сил Франции 169 новых многоцелевых вертолетов: они заменят стремительно устаревающие Gazelle, Fennec, Dauphin, Panther, Puma и Alouette III. 

В качестве базы для вертолета H160М выступил гражданский H160, способный перевозить 12 пассажиров. Его крейсерская скорость составляет 287 км/ч, а максимальная — 325.

H160 получил целый ряд важных инноваций: в частности, наклонный хвостовой винт Fenestron, обеспечивающий максимально низкий уровень шума. Также создатели применили необычную конструкцию лопастей несущего винта, позволяющую набегающему воздуху обтекать их законцовки.

Напомним, недавно официальный сайт компании Airbus сообщил о подписании первого контракта на поставку инновационного вертолета Airbus H160. «H160 привлек внимание со стороны частной и деловой авиации, авиационных медицинских служб и операторов пассажирских перевозок», — заявил тогда руководитель Airbus Helicopters Canada Ромен Трапп.

По мнению экспертов, продвижению винтокрылой машины на рынке может способствовать ее привлекательный дизайн. Впрочем, как гражданскому H160, так и его военной модификации предстоит выдержать непростую проверку временем, связанную с растущей конкуренцией на мировом рынке.

Аппарат, который доставит марсоход на Красную планету в 2020 году

Напомним, сейчас на Западе (особенно в США) активно разрабатывают новые сверхскоростные вертолеты, которые смогут развивать скорость в 400 км/ч и выше. Больше всего этим направлением интересуются американские военные, для которых летно-технические характеристики летательного аппарата важнее вопросов экономии. 

Причем новые сверхскоростные вертолеты могут создать на базе уже существующих машин. Недавно компания Boeing представила облик нового перспективного Apache для армии США, имеющего дополнительный винт в задней части фюзеляжа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Франция, Airbus, Вертолет, Технологии, Техно, Макет военного вертолета, H160М.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день
02 Гороскоп на сегодня, 28 мая 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
04 Короткие поздравления с днем рождения в стихах 28 мая
05 Настоящая летняя жара: синоптики рассказали, где пройдут грозовые дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
На Эвересте погиб еще один альпинист
На Эвересте погиб еще один альпинист
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 мая 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 мая 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь