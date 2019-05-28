Первый ноутбук от Redmi: характеристики новинки

Новости технологии: Одновременно с новыми смартфонами Redmi K20 и Redmi K20 Pro компания Xiaomi представила новый ноутбук - первый в рамках бренда Redmi, который в начале года был выделен в независимую компанию.

"Первый ноутбук новоиспеченного бренда Redmi называется RedmiBook 14, а число в обозначении модели отражает размер дисплея - 14 дюймов по диагонали", - говорится в сообщении.

В целом нельзя сказать, что новинка кардинально отличается от последних моделей ноутбуков Xiaomi линейки Mi Notebook Air, которые в свою очередь внешне во многом похожи на Apple Macbook Air. Выделяется RedmiBook 14 в первую очередь своими массо-габаритными характеристиками. Если точнее, при наличии металлического корпуса и 14-дюймового экрана новинка имеет толщину 14,8 мм и весит всего 1,5 кг. Размеры новинки полностью - 309,6×210,9×14,8 мм.

Также производитель подчеркивает соотношение площади экрана к крышке - оно достигает 81,2%. Толщина рамок по бокам составляет всего 5,75 мм. В данном случае используется панель IPS разрешением Full HD с матовым покрытием.

В базовую версию RedmiBook 14 входит процессор Intel Core i5 восьмого поколения, 8 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 256 ГБ. Для тех, кому нужно хранить больше данных, будет версия с SSD объемом 512 ГБ. Наконец, топовая версия предложит 512 ГБ на накопителе, более производительный процессор Intel Core i7 (8565U) и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX250. Игровым от этого данная модель не становится, но в целом поиграть во многие игры возможность будет.

Лэптоп оснащен большой сенсорной площадкой управления курсором, полноразмерной мембранной клавиатурой со светодиодной подсветкой и поддерживает функцию Xiaomi Smart Unlock 2.0, позволяя быстро заблокировать устройство (за 1,3 с) посредством связанного с ним фитнес-браслета Mi Band 3.

Набор портов достаточно скромный: один HDMI, два USB 3.0, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и порт USB 2.0. Время автономной работы устройства при воспроизведении видео - 10 часов. Поддерживается быстрая зарядка: за 35 минут можно восполнить 50% емкости батареи.

Цены на RedmiBook 14 для Китая следующие: i5 + 256 ГБ – 3999 юаней ($579) i5 + 512 ГБ – 4299 юаней ($622) i7 + 512 ГБ – 4999 юаней ($723)

Первая партия лэптопов будет реализована в Китае 11 июня.