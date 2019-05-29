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В Сети появилось видео процесса сборки первого серийного Су-57

В Сети появилось видео процесса сборки первого серийного Су-57
14:01 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии: Уже в этом году российские военные получат первый серийный Су-57.

Ролик демонстрирует внешний вид первого серийного российского истребителя пятого поколения.

Некоторые источники утверждали, что им может стать один из последних построенных прототипов крылатой машины. Однако, как выяснилось, речь идет о самолете новой постройки. 

Впрочем, есть одно важное обстоятельство, которое роднит прототипы и первые серийные Су-57: это применение в обоих случаях так называемого двигателя первого этапа, в роли которого выступает АЛ-41Ф1 — глубокая модернизация двигателя, используемого на советском Су-27.

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Новый двигатель для Су-57 намерены запустить в крупносерийное производство в следующем десятилетии. Пока что он проходит испытания. 

Су-57 — единственный самолет-истребитель, полностью спроектированный в РФ. На Западе его нередко рассматривают в качестве представителя "промежуточного" поколения — по причине того, что некоторые эксперты сомневаются в показателях малозаметности.

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Технологии, Техно, Су-57, Сборка первого серийного Су-57.
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