MediaTek представила новый инновационный 5G-процессор

Чипсет выполнен по 7-нанометровому техпроцессу и включает APU 3.0 – передовой процессор для работы с искусственным интеллектом.
Как сообщает Android Authority, это первое решение на рынке с новейшими ядрами и видеоускорителем ARM.
Основные характеристики и особенности. Новый чипсет, который представляет собой многорежимную однокристальную систему, включая 5G-модем Helio M70 с возможностью работы на частотах менее 6 ГГц, ядра ARM Cortex-A77 и графический ускоритель Mali-G77.
Также заявлена поддержка записи и воспроизведения видео 4K с частотой 60 кадров в секунду и камер с разрешением до 80 Мп.
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MediaTek 5G chip... Base on 7nm... With cortex-A77 CPU.... Mali G-77 GPU... 4K video support... #mediatek #chip #5g #cortex #a77 #cpu #mali #g77 #gpu #4k #video #techno #technology #time #future #technical #knowledge #smartphone #smartworld #gadgets #insta #instagram #instatechnology #instatech
Компания заявила, что новый модем способен загружать данные на скорости до 4,7 Гбит/с, тогда как максимальная скорость отдачи составляет 2,5 Гбит/с. Кроме того, функции интеллектуального энергосбережения повышают энергоэффективность модема на 50%, увеличивая тем самым время автономной работы.
Другие характеристики и дата выхода. Тактовые частоты, количество ядер и другие подробные технические характеристики производитель пока не объявил. Сроки выпуска нового процессора и первых устройств с ним также пока не объявлены.