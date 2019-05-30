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MediaTek представила новый инновационный 5G-процессор

MediaTek представила новый инновационный 5G-процессор
08:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости технологии: Компания MediaTek на выставке Computex 2019 представила новый процессор с поддержкой сетей пятого поколения.

Чипсет выполнен по 7-нанометровому техпроцессу и включает APU 3.0 – передовой процессор для работы с искусственным интеллектом.

Как сообщает Android Authority, это первое решение на рынке с новейшими ядрами и видеоускорителем ARM.

Основные характеристики и особенности. Новый чипсет, который представляет собой многорежимную однокристальную систему, включая 5G-модем Helio M70 с возможностью работы на частотах менее 6 ГГц, ядра ARM Cortex-A77 и графический ускоритель Mali-G77.

Также заявлена поддержка записи и воспроизведения видео 4K с частотой 60 кадров в секунду и камер с разрешением до 80 Мп.

Компания заявила, что новый модем способен загружать данные на скорости до 4,7 Гбит/с, тогда как максимальная скорость отдачи составляет 2,5 Гбит/с. Кроме того, функции интеллектуального энергосбережения повышают энергоэффективность модема на 50%, увеличивая тем самым время автономной работы.

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Другие характеристики и дата выхода. Тактовые частоты, количество ядер и другие подробные технические характеристики производитель пока не объявил. Сроки выпуска нового процессора и первых устройств с ним также пока не объявлены.

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Процессор, Технологии, MediaTek, Техно, Computex 2019.
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