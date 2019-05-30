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Четверг, 30.05.2019
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Нейросети в Голливуде: ИИ научился предсказывать успешность фильма в прокате

Нейросети в Голливуде: ИИ научился предсказывать успешность фильма в прокате
05:35 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии: ИИ предсказывает для продюсеров из Голливуда, какой у их фильмов будет кассовый сбор.

Искусственный интеллект и нейросети с машинным обучением способны предсказать, насколько фильм, находящийся еще в производстве, будет популярен и прибылен. Новые возможности ИТ уже широко используются в Голливуде, пишет The Verge.

В качестве вводных данных используются жанр фильма, сценарий, состав актеров и время выхода картины в конкретных странах. Затем при помощи алгоритмов компьютерная модель рассчитывает кассовые сборы, которые фильм потенциально может получить.

Если есть несколько вариантов одного и того же фильма — например, с Эммой Уотсон и Дженнифер Лоуренс в главных ролях, то их можно сравнить и выбрать наилучший вариант.

"Вы можете сравнить различные варианты картины по отдельности или сравнить их в пакете. Например, взять оба сценария с Эммой Уотсон и Дженнифер Лоуренс, и посмотреть, какой из них для этого конкретного фильма принесет лучшие результаты в различных странах", — об этом рассказал основатель компании Cinelytic Тобиас Кайссер.

Конечно, есть и минусы — некоторые прогнозы слишком очевидны, и тогда использование дорогостоящих программ с ИИ просто излишне. Понятно и без них, что фильм с участием Леонардо Ди Каприо повысит шансы картины на громкий успех в прокате.

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Кроме того, прогнозы носят консервативный характер, потому что модель обучается на ранее успешных фильмах. Нельзя предсказать что-то новое или то, как повлияет совершенно новый актер на успех фильма.

Но участники голливудского рынка уверены, что алгоритмы справляются намного точнее, нежели опытные продюсеры. В компании ScriptBook отмечают, что из 50 проанализированных фильмов, вышедших в 2017-2018 годах, прибыльность или провал фильма были предсказаны в 86% случаев правильно.

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Голливуд, Искусственный интеллект, ИИ, Нейросеть.
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