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Новое приложение от создателей Pokemon Go: игра с закрытыми глазами

Новое приложение от создателей Pokemon Go: игра с закрытыми глазами
09:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: instagram

Новости технологии: Компания Niantic, авторы Pokemon Go, анонсировала новую игру Pokemon Sleep, которая должна мотивировать игроков правильно спать.

Игра обещает "превратить сон в развлечение", поощряя игроков за сохранение "хороших привычек сна как части здорового образа жизни", сообщает Guardian.

Особенности игрового процесса пока неизвестны, но новинка будет связана с Pokemon Go, то есть предназначена для тех "одержимых, которые не бросают игру с момента ее запуска в 2016 году, врезаясь в деревья, здания, полицейские машины и иностранные границы в десятках тысяч зарегистрированных несчастных случаев", - говорится в сообщении. 

Приложение будет отслеживать фазы сна пользователей и поощрять их за ночной отдых. Специально для Pokemon Sleep выйдет новый браслет Pokemon Go Plus+ - это улучшенная версия аксессуара, который можно использовать для ловли покемонов в нашумевшей Pokemon Go. По сути, это будет классический фитнес-браслет, передает НВ. "Концепция этой игры заключается в том, что игроки ожидают пробуждения каждое утро", - пояснил президент и генеральный директор The Pokemon Company Цунэкадзу Исихара.

Выпуск приложения запланирован на 2020 год.

Pokemon GO за время своего существования принесла разработчикам $2,45 млрд

С ростом осведомленности о негативном влиянии технологий на сон игра вряд ли будет способствовать развитию "хороших привычек". Эксперт Кати Фишер из Circadian Sleep Coaching подчеркнула: "Осознание того, что что-то происходит, пока мы спим, не обязательно позволяет нам отключиться".

Как сообщалось ранее, создатели Pokemon Go представили игру о вселенной Гарри Поттера. Игра получила название Harry Potter: Wizards Unite. Пока никакие подробности о ней не разглашаются, но предполагается, что игрокам предстоит перемещаться по определенным местам в реальном мире для того, чтобы найти там объекты из мира виртуального.

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Технологии, Игры, Приложение, Техно, Pokemon Go, Niantic, Pokemon Sleep.
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