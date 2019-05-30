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Украинский стартап расширил возможности собственного приложения Allset

Украинский стартап расширил возможности собственного приложения Allset
11:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости технологии: Украинский сервис предварительного бронирования Allset объявил о старте работы приложения в Майами.

На сегодня, приложение доступно в 11 американских городах, включая Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго и Хьюстон. Также 16 мая команда запустила новую функцию Pickup – заказ еды на вынос.

Новым этапом работы стартапа стал запуск функции Pickup. Пользователи через приложение смогут заказать блюдо и забрать его из ресторана в пределах 10 минут. 

"В США люди очень ценят свое время. Здесь экономия каждой минуты – это ценность. Поэтому спрос на Allset растет так же, как и его география", – рассказал СEO Allset Стас Матвиенко

Что известно об украинском стартапе?

Allset помогает ресторанам предоставлять высококлассный сервис и сократить время ожидания заказа. С его помощью посетитель может зарезервировать столик, заказать блюдо и оплатить сервис до прибытия в ресторан через мобильное приложение.

В компании два офиса: в Киеве и Сан-Франциско. Команда разработчиков работает в Украине, но ездит в США тестировать приложение в реальной жизни.

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История компании. Компанию основали в 2015 году Стас Матвиенко и Анна Полищук. К концу 2019 года стартап планирует стать партнером всех крупнейших ресторанных сетей в США.

Планы на будущее. Осенью команда представит обновленный дизайн приложения, над которым работали более года. В Allset рассказывают что новый дизайн будет проще в использовании и иметь больше удобных функций.

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