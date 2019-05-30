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В Китае показали самый быстрый поезд в мире

В Китае показали самый быстрый поезд в мире
11:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: hi-tech.mail.ru

Новости технологии: В Китае представили прототип самого быстрого поезда в мире.

Поезд будет двигаться при помощи магнитной левитации с максимальной проектной скоростью 600 километров в час. Об этом сообщает Tech Exprorist.

Поезд будет двигаться при помощи магнитной левитации с максимальной проектной скоростью 600 километров в час (около 372 миль в час).

Первый поезд, разработанный китайской государственной железнодорожной корпорацией, вышел со сборочной линии завода в Циндао. 

Производители уверены, что запуск сверхскоростного поезда полностью изменит представление о путешествии. 

В Сети появилось видео процесса сборки первого серийного Су-57

"Возьмем в качестве примера расстояние между Пекином и Шанхаем. С учетом времени подготовки к поездке на его преодоление по воздуху уйдет около 4,5 часа или 5,5 часа по железной дороге. На новом поезде это время сократится до 3,5 часа", - заявил руководитель научно-исследовательской группы инженер Дин Сансан.

В коммерческое производство поезд после испытаний планируют запустить в 2021 году.

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Поезд, Технологии, Техно, Самый быстрый поезд.
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