Космический зонд "Хаябуса-2" сбросил маркер на поверхность Рюгу

Новости технологии: Временной лимит для посадки - начало июля, так как астероид будет приближаться к Солнцу и температура его поверхности, как полагают, будет повышаться.

Японский космический зонд "Хаябуса-2" сбросил ориентировочный маркер на астероид Рюгу с целью подготовки к посадке в искусственный кратер или поблизости от него. Об этом сообщает NHK.

"Зонд сбросил маркер с высоты примерно 10 метров в четверг по японскому времени", - говорится в сообщении.

Во время спуска по направлению к астероиду зонд "Хаябуса-2" делал снимки его рельефа, в том числе кратера, который был искусственно создан в апреле в результате сброса металлического предмета на поверхность.

Исследователи JAXA хотят выяснить, сможет ли зонд "Хаябуса-2" совершить посадку в кратер 10-метровой ширины или рядом с ним для сбора образцов подземного грунта, образовавшихся в результате воздействия на поверхность.

Исследователи планируют проанализировать снимки для подтверждения местоположения маркера, а также особенностей рельефа в кратере и около него. Они планируют выяснить до середины июня возможность посадки зонда.