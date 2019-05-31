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iPhone Xr 2019 лишится выразительной изюминки

iPhone Xr 2019 лишится выразительной изюминки
21:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии: Какие новые характеристики получит iPhone Xr и что поменяется в новом смартфоне, читайте в этой статье.

Одним из преимуществ относительно бюджетного iPhone Xr пользователи называли его яркие цвета. Однако, как показывают свежие рендерские фото, новое поколение этого iPhone уже не будет иметь таких ярких цветов.

В прошлом году iPhone Xr был доступен в шести ярких цветах: коралловый, синий, красный, желтый, голубой и черный.

Однако, как показывают свежие фото, iPhone Xr 2019 получит классические для Apple цвета: черный, золотистый, серый и красный.

Что еще известно о iPhone Xr 2019

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Он получит 6,1-дюймовый OLED-экран с прямоугольным вырезом. Основная камера получит дополнительный сенсор, который разместят в квадратном модуле.

Разрешение модулей составит по 12 Мп. Второй будет выполнять функцию телеобъектива с 2-кратным оптическим приближением.

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iPhone, Смартфон, Техника, Новинка, Новинки, Новинки техники, iPhone Xr, iPhone Xr 2019.
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