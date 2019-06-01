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Новинка от Meizu: бюджетные наушники с USB Type-C

Новинка от Meizu: бюджетные наушники с USB Type-C
08:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Компания Meizu представила не только новый смартфон Meizu 16Xs, но и бюджетные наушники Meizu EP2C.

Новинка подключается к гаджетам с помощью USB Type-C, следовательно, они работают с устройствами, лишенными 3,5 мм разъема.

Характеристики. Как рассказали в компании, наушники получили изогнутый дизайн. Таким образом звук точнее направляется в ухо. Также их должно быть удобнее носить, так как наушник лучше "садится" в ухо и прилегает к раковине.

Внешняя часть Meizu EP2C выполнена из материала PC+ABS, благодаря чему наушники устойчивы к загрязнениям. А внутреннюю часть создали из высокоэластичной резины.

 
 
 
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#MeizuEP2C wired headset with USB-C connector launched. #MeizuEP2C Type-C earphones are priced at 129 yuan with a built-in digital-mode conversion chip which will go on sale starting June 10.

Публикация от TechGenYZ (@techgenyz)

"Живой" снимок Meizu 16T с тройной основной камерой

Цена. Заявленная стоимость Meizu EP2C – 129 юаней (это 20 долларов).

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Наушники, Технологии, Meizu, Техно, USB Type-C, Бюджетные науники.
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