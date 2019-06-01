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Xiaomi выпустила суперавтономную настольную лампу

Xiaomi выпустила суперавтономную настольную лампу
08:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: На площадке Xiaomi Mijia появилась новая беспроводная светодиодная настольная лампа, автономность которой достигает 40 часов.

Лампа, как уверяет производитель, легче, чем стандартный планшет.

Лампу оборудовали аккумулятором емкостью 2000 мАч, который обеспечивает до 40-ка часов автономной работы при малейшей яркости. Если же яркость максимальная, то лампа проработает не более 4-х часов, а в среднем режиме – около 7 часов.

В чем особенность. Еще одной особенностью новинки стала защита от синей части спектра света. Головка поддерживает регулировку угла наклона на 120 градусов.

На корпусе есть кнопка, нажав на которую, вы включаете или выключаете лампу. А длительное удержание – регулирует яркость и цветовую температуру по трем параметрам:

  • 2600K
  • 3200K
  • 4500K

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Цена. Заряжается устройство через интерфейс MicroUSB. Цена лампы составляет 15 долларов.

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Лампа, Xiaomi, Настольная лампа, Xiaomi Mijia.
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