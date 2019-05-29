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Xiaomi вскоре выпустит новый смартфон

Xiaomi вскоре выпустит новый смартфон
21:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии: Появилась информация о тизере нового смартфона Xiaomi.

Китайская компания Xiaomi опубликовала новый тизер, в котором сказано о том, что в линейке смартфонов Xiaomi Mi может появиться новая модель.

Как передает индийский инсайдер Мукул Шарма, его источники подтвердили, что Xiaomi точно выпустит Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 9T Pro. Это могут быть версии Redmi K20 и K20 Pro для мирового рынка.

Однако, вопрос возникает относительно тизера, ведь сзади смартфон выглядит как Xiaomi Mi 9, а фронтальная часть, лишенная каких-либо вырезов под фронтальную камеру, сразу же наталкивает на мысль о Redmi K20.

Поэтому нельзя исключать, что это будет совершенно новый смартфон.

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Напомним, что компания Xiaomi выпустила "умную" детскую ручку Mi Bunny Reading Pen, которую разрабатывали вместе со специалистами по дошкольному образованию. Эта ручка рассчитана для детей возрастом от 2 лет и старше и поможет ребенку в обучении. Здесь есть динамики и плеер, поэтому ручка умеет "разговаривать".

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Смартфон, Новый смартфон, Xiaomi, Xiaomi Mi, Xiaomi Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 9T.
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