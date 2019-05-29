Xiaomi вскоре выпустит новый смартфон

Новости технологии: Появилась информация о тизере нового смартфона Xiaomi.

Китайская компания Xiaomi опубликовала новый тизер, в котором сказано о том, что в линейке смартфонов Xiaomi Mi может появиться новая модель.

Как передает индийский инсайдер Мукул Шарма, его источники подтвердили, что Xiaomi точно выпустит Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 9T Pro. Это могут быть версии Redmi K20 и K20 Pro для мирового рынка.

Однако, вопрос возникает относительно тизера, ведь сзади смартфон выглядит как Xiaomi Mi 9, а фронтальная часть, лишенная каких-либо вырезов под фронтальную камеру, сразу же наталкивает на мысль о Redmi K20.

Поэтому нельзя исключать, что это будет совершенно новый смартфон.

Напомним, что компания Xiaomi выпустила "умную" детскую ручку Mi Bunny Reading Pen, которую разрабатывали вместе со специалистами по дошкольному образованию. Эта ручка рассчитана для детей возрастом от 2 лет и старше и поможет ребенку в обучении. Здесь есть динамики и плеер, поэтому ручка умеет "разговаривать".