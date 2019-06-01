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Call of Duty: Modern Warfare: дебютный трейлер игры (Видео)

Call of Duty: Modern Warfare: дебютный трейлер игры (Видео)
10:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости технологии: Activision и Infinity Ward официально представили новый проект из серии шутеров Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare делает ставку на показ реалистичных боевых действий и глобальной войны, где бойцы не носят специализированную форму.  

Разработчики специально отказались от цифры "4" в названии, что бы подчеркнуть, что это не продолжение серии, а перезапуск. В честь грандиозного анонса состоялся выпуск взрывного трейлера.

Шутер не учитывает события предыдущих частей, но вернет многих полюбившихся героев, в том числе капитана Прайса и Джона "Соупа" Мактавиша. 

В отличие от предыдущей Call of Duty, в Modern Warfare геймеров ждет не только мультиплеер, но и одиночная кампания, которую даже позволят пробежать в кооперативе.  Проходя сюжетный режим, игроки будут воевать в составе различных боевых подразделений мира, выполняя секретные задания, требующие тишины и тактики. 

В Activision заверили, что новая история будет выстроена вокруг "серой" морали. "Мы решили, что вся наша сюжетная кампания будет об этом — о сложной с моральной точки зрения природе современной войны", — говорится в заявлении разработчиков. Авторы обещают, что у каждой из сторон конфликта появится своя мотивация.  При этом никто из участников боевых действий не будет представлен как правый или виноватый.

Утечка: Call of Duty станет мрачным перезапуском Modern Warfare

Разработчики также решили сменить графический движок на более современный, что позволило добиться более реалистичной картинки. В игре широко используется фотограмметрия — это технология позволяет художникам сканировать реальные объекты для создания виртуальных. Это означает почти все увиденное в игре будет выглядеть реалистично, от оружия до кирпичных стен. 

Выйдет перезапущенная Call of Duty: Modern Warfare уже 25 октября 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. 

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Компьютерная игра, Игра, Call of Duty, Шутер, Activision, Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare.
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