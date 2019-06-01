Call of Duty: Modern Warfare: дебютный трейлер игры (Видео)

Новости технологии: Activision и Infinity Ward официально представили новый проект из серии шутеров Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare делает ставку на показ реалистичных боевых действий и глобальной войны, где бойцы не носят специализированную форму.

Разработчики специально отказались от цифры "4" в названии, что бы подчеркнуть, что это не продолжение серии, а перезапуск. В честь грандиозного анонса состоялся выпуск взрывного трейлера.

Шутер не учитывает события предыдущих частей, но вернет многих полюбившихся героев, в том числе капитана Прайса и Джона "Соупа" Мактавиша.

В отличие от предыдущей Call of Duty, в Modern Warfare геймеров ждет не только мультиплеер, но и одиночная кампания, которую даже позволят пробежать в кооперативе. Проходя сюжетный режим, игроки будут воевать в составе различных боевых подразделений мира, выполняя секретные задания, требующие тишины и тактики.

В Activision заверили, что новая история будет выстроена вокруг "серой" морали. "Мы решили, что вся наша сюжетная кампания будет об этом — о сложной с моральной точки зрения природе современной войны", — говорится в заявлении разработчиков. Авторы обещают, что у каждой из сторон конфликта появится своя мотивация. При этом никто из участников боевых действий не будет представлен как правый или виноватый.

Разработчики также решили сменить графический движок на более современный, что позволило добиться более реалистичной картинки. В игре широко используется фотограмметрия — это технология позволяет художникам сканировать реальные объекты для создания виртуальных. Это означает почти все увиденное в игре будет выглядеть реалистично, от оружия до кирпичных стен.

Выйдет перезапущенная Call of Duty: Modern Warfare уже 25 октября 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и PC.