Рекордная мощность: Samsung выпустит зарядку для смартфонов

Новости технологии: Компания Samsung Electronics объявила о выпуске двух новых контроллеров питания USB Type-C.

Фишкой новинок стала высокая мощность по сравнению со стандартными аксессуарами для смартфонов, достигающая 100 Вт.

Зарядные устройства нового типа будут выпускаться для смартфонов и других устройств – планшетов, ноутбуков и мониторов. Новинки соответствуют стандарту USB-PD 3.0 и обеспечивают выходную мощность зарядного устройства до 100 Вт (20 В / 5 А). Встроенная память eFlash предназначена для обновления прошивки контроллеров. Обе микросхемы получили защиту от перенапряжения. Об этом сообщает Samsung.

В чем особенность новинки. Samsung SE8A – первое решение в отрасли, что объединяет контроллер питания и элементы обеспечения безопасности в одном чипе. Уникальные возможности микросхемы – хранение ключа безопасности, а также кодирование и декодирование конфиденциальных данных. Чип также поддерживает технологию USB Type-C Authentication, которая предотвращает возможное утечки информации при использовании неавторизованных аксессуаров.

Samsung MM101 поддерживает алгоритм симметричного шифрования Advanced Encryption Standard (AES) для аутентификации продукта и получил датчик определения влажности окружающей среды для безопасной зарядки устройств.

Когда поступит в продажу. Контроллер MM101 в настоящее время проходит предрелизное тестирование, а SE8A уже поступил в серийное производство. Первые зарядные устройства на базе новых микросхем объявят чуть позже.