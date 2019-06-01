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Рекордная мощность: Samsung выпустит зарядку для смартфонов

Рекордная мощность: Samsung выпустит зарядку для смартфонов
16:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Компания Samsung Electronics объявила о выпуске двух новых контроллеров питания USB Type-C.

Фишкой новинок стала высокая мощность по сравнению со стандартными аксессуарами для смартфонов, достигающая 100 Вт.

Зарядные устройства нового типа будут выпускаться для смартфонов и других устройств – планшетов, ноутбуков и мониторов. Новинки соответствуют стандарту USB-PD 3.0 и обеспечивают выходную мощность зарядного устройства до 100 Вт (20 В / 5 А). Встроенная память eFlash предназначена для обновления прошивки контроллеров. Обе микросхемы получили защиту от перенапряжения. Об этом сообщает Samsung.

В чем особенность новинки. Samsung SE8A – первое решение в отрасли, что объединяет контроллер питания и элементы обеспечения безопасности в одном чипе. Уникальные возможности микросхемы – хранение ключа безопасности, а также кодирование и декодирование конфиденциальных данных. Чип также поддерживает технологию USB Type-C Authentication, которая предотвращает возможное утечки информации при использовании неавторизованных аксессуаров.

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Samsung MM101 поддерживает алгоритм симметричного шифрования Advanced Encryption Standard (AES) для аутентификации продукта и получил датчик определения влажности окружающей среды для безопасной зарядки устройств.

Когда поступит в продажу. Контроллер MM101 в настоящее время проходит предрелизное тестирование, а SE8A уже поступил в серийное производство. Первые зарядные устройства на базе новых микросхем объявят чуть позже. 

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Samsung, Технологии, Зарядное устройство, Samsung SE8A, Контроллер питание.
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