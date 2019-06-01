Лучшие современные изобретения, о которых вы даже не догадывались

Дизайнеры постоянно создают приспособления, которые призваны поднимать уровень нашего комфорта на максимум. Это и кухонные девайсы, и гаджеты для уборки. В этом материале мы собрали 17 занимательных дизайнерских штуковин, которые хочется получить прямо сейчас.