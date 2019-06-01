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Суббота, 01.06.2019
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Компания Apple готовится объявить о закрытии iTunes

Компания Apple готовится объявить о закрытии iTunes
17:57 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com

Новости технологии: В понедельник, 3 июня, стартует ежегодная конференция для разработчиков Apple WWDC.

Источники Bloomberg говорят, что в этот день компания готовится объявить о закрытии iTunes.

Почему?

Хоть сервис и просуществовал почти два десятка лет, пользователи постоянно жалуются на его "загруженность". Здесь стало слишком много контента, поэтому настройки запутаны, а пользоваться приложением уже неудобно.

Поэтому Apple решила перейти в новую эру и отказаться от iTunes. Вместо него пользователям предложат три новых отдельных приложения: Music, TV и Podcasts. Основным станет "Музыка", которая также возьмет на себя работу с резервными копиями устройств и обновлениями iOS.

"Компания запускает три новых приложения для замены iTunes на Mac - Music, TV и Podcasts. Это соответствует стратегии медиа-приложений Apple на iPhone и iPad. Без iTunes клиенты могут управлять своими гаджетами Apple через приложение "Музыка"", - пишет Bloomberg.

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К слову, слухи об этом появлялись еще в начале апреля.

Также на конференции WWDC должны представить новые версии iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 и tvOS 13.

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Apple, Конференция, Закрытие, iTunes, Apple WWDC.
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